В Сети появились первые фотографии салона нового Land Rover Defender

В Твиттер-аккаунте британского дизайнера Роберта Чарльза появился снимок, на котором можно увидеть, как выглядит изнутри салон обновлённого внедорожника Land Rover Defender.

Автор отметил, что представленный на фото вариант не финальный – это лишь макет. Однако уже можно сделать вывод, что конструкция передней панели изменилась коренным образом, хоть и некоторые элементы сохранились в прежнем виде – например, рулевое колесо, приборная панель, дисплей мультимедийного комплекса и селектор трансмиссии.

В Сети есть и снимки нового Defender в камуфляже, который уже выведен на первые дорожные тесты. Оснастить новинку собираются двигателем Ingenium объемом на 2 л и 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Ходят слухи, что в линейку добавят и моторы V6 и V8, на 3 и 5 литров соответственно, а, возможно, выпустят и гибридную версию.

Ожидается, что появятся не только трех- и пятидверные варианты Land Rover Defender, а и версия-пикап. Дебют модели состоится в текущем году, а в серию ее запустят в 2020-м.