Новый Mercedes-Benz S-Class оснастили гигантским центральным дисплеем

Флагман Mercedes-Benz S-Class со сменой поколений получит новый полный привод 4Matic и автономное управление третьего уровня.

Новый Mercedes-Benz S-Class оснастили гигантским сенсорным дисплеем мультимедийной системы. На это указывают фотографии, накануне представленные в интернете автомобильными папарацци.

Новый дисплей Mercedes-Benz S-Class выглядит как планшет. При этом, он наделен физическими кнопками, которые предназначены для переключения режимов вождения, регулировки громкости музыки и включения аварийной сигнализации.

Ожидается, что независимо от версии, новый Mercedes-Benz S-Class получит гибридные агрегаты с электрическим запасом хода в 100 км на базе бензиновых и дизельных моторов.