Компания Ram Trucks обновила линейку «тяжеловозов» Chassis Cab

Модельный ряд среднетоннажных грузовиков Ram Chassis Cab получил обновленные силовые агрегаты и несколько дополнительных опций.

Грузовики представлены тремя версиями: 3500, 4500 и 5500, каждая из которых содержит в себе множество различных модификаций – от тягачей до грузовых пикапов. Примечательно, что для каждой из них на выбор доступна двух- и четырехместная кабина и несколько платформ для перевозки, благодаря которым максимальная грузоподъёмность составит 5,7 тонны, а с прицепом данный показатель возрастёт до 20 тонн.

Для стартовых комплектаций всех грузовичков под капотом устанавливается 8-цилиндровый 6,4-литровый «атмосферник» на 375 или 416 «лошадок», а в топовом исполнении автомобили оборудуются 6,7-литровым дизельным агрегатом с турбонаддувом, выдающим 365 л.с. и 1085 Нм крутящего момента. Все силовые установки оснастят функцией отключения части цилиндров, что позволит существенно понижать расход топлива при небольших нагрузках.

Благодаря использованию в конструкции кузова алюминиевых элементов, обновленные «тяжеловозы» стали легче на 70 килограммов, помимо этого линейка Ram Chassis Cab – единственные грузовики в своём сегменте, получившие активный круиз-контроль, ряд электронных помощников и камеры обзора на 360 градусов.