Новый электрический кроссовер Audi Q4 e-tron готовится к презентации

Концептуальный вседорожник Audi Q4 e-tron будет представлен в рамках Женевской автомобильной выставки будущей весной.

Немцы показали в интернете эскизы нового электрического кроссовера Audi Q4 e-tron. Его концепт дебютирует в марте в Женеве, а в серийном исполнении автомобиль должен быть представлен в конце 2020 года или в начале 2021 года.

Судя по эскизам, концептуальный Audi Q4 e-tron получит новый фирменный стиль своего бренда. К примеру, спереди машина похожа на флагман Q8. Салон машины получит множество сенсорных панелей и виртуальный кокпит.

О технической составляющей Audi Q4 e-tron нет данных, предполагается, что машину оснастят модернизированной силовой установкой серийного e-tron. Последняя состоит из двух электромоторов общей тягой в 360 л.с./561 Нм. Новый кроссовер должен получить запас хода от 400 км.