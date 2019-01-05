«Заряженный» Volkswagen T-Roc R представлен на тизере

Кроссовер Volkswagen T-Roc R оснастят высокопроизводительной силовой установкой от хэтчбека Golf R.

Будущей весной на Женевском автобиеннале состоится презентация «заряженного» кроссовера Volkswagen T-Roc R в предсерийном исполнении. Известно, что автомобиль готов стать на конвейер.

«Заряженный» Volkswagen T-Roc R получил агрессивный обвес, на что указывает появившийся в интернете тизер, а моторный отсек модели занимает двигатель от Golf R. Турбированный 4-цилиндровый агрегат выдает мощность 300 л.с. Изначально мощность этого мотора составляла 310 л.с., но его тягу снизили в связи ужесточением экологических норм. Двигатель будет сочетаться с 7-РКПП. Автомобиль получит полный привод. Из внешних изменений, кроме обвеса, новинка также получила четыре выхлопных патрубка и поставлен на колесные диски размерностью 19 дюймов.

Напомним, стандартная концепция Volkswagen T-Roc была представлена в 2017 году. В основу авто взята модульная платформа MQB A, позволяющая использовать в кроссовере шесть вариантов силовой установки мощностью от 115 до 190 л.с.