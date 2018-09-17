В России выросли ценники на два внедорожника от Chevrolet

В январе этого года американский автогигант уже поднимал ценник своего бестселлера Chevrolet Niva на 13 000 рублей, теперь пришёл черёд двух других SUV – Tahoe и Traverse.

Февраль ознаменовался существенным подорожанием всех доступных комплектаций данных автомобилей для российского рынка. Отныне базовая комплектация LT Chevrolet Traverse с 3,6-литровым агрегатом на 318 «лошадей» будет продаваться у дилеров за 3 млн 390 тыс. рублей, в то время как за «люксовую» Premier отдать придётся уже на 300 тыс. рублей больше – таким образом стоимость внедорожника выросла на 70 000 рублей.

Что касается Chevrolet Tahoe, то ценники на этот большой внедорожник выросли сразу на 130 тыс. рублей, и теперь составляют от 4 млн 490 тыс. до 4 млн 990 тыс. рублей. В качестве мотора на всех комплектациях устанавливается 6,2-литровый 409-сильный мотор, агрегирующий с автоматической КПП.

Предыдущий рост цен на Chevrolet Tahoe и Travers был зафиксирован в сентябре прошлого года – тогда внедорожники подорожали на 170 тыс. рублей.