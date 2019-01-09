«Попахивает мошенническими действиями»: Стоимость замены масла в КПП Ford Kuga у официальных дилеров возмутила блогера

Автолюбитель из Иркутска обратился к местным «официалам», поскольку захотел поменять масло в коробке передач своего Ford Kuga. Названная специалистами стоимость работы шокировала обзорщика.

По отзывам других владельцев «Куги», за данную операцию они отдавали в районе 6-7 тысяч рублей, потому, когда в дилерском центре назвали сумму в 28 000 – водитель, мягко говоря, удивился. Платить такие деньги за то, чтобы ему слили старое масло, а затем дважды по 4 литра – залили новое, предварительно «разогнав» жидкость по КПП после первого залива, показалось автору видео чем-то абсурдным – отдавать 3 000 рублей за литр масла и 4 000 – за саму работу он не хотел, потому и обратился к дилерам в соседнем Красноярске.

Там уже был назван абсолютно адекватный ценник в 6 200 рублей – 4 800 за масло и 1400 за работу. Таким образом, «официалы» в Иркутске просили практически в 5 раз больше, чем нужно и это показалось блогеру подозрительным. Даже возможная поправка на разницу в качестве масла не убедили эксперта в том, что ставить такой высокий ценник – это нормальная практика. «Разница неадекватная, реально попахивает мошенническими действиями!» – заявил он, после чего направился в Красноярск.