«Мало визиток помещается»: О Ford Focus 3 высказался блогер

Эксперт взял на рассмотрение седан 2012 года с мотором 2.0 и РКПП, недавно купленный на вторичном рынке за 475 000 рублей.

Отечественный блогер Эмиль Азов на своем YouTube-канале высказался о модели Ford Focus 3 в кузове седан. Эксперту очень нравится эта машина, и он высмеял обзорщиков, которые, пытаясь выискать недостатки авто, по 15 минут размышляют над тем, что у модели «мало визиток в визитнице помещается».

По словам блогера, на вторичном рынке России седан Ford Focus 3 можно найти по цене от 390 000 рублей. Однако стоит помнить, что «живые» экземпляры предлагаются минимум за 450 000 рублей. На рассмотрении же машина за 475 000 рублей, она в очень хорошем состоянии и имеет богатую комплектацию с климат-контролем, электронными помощниками и многим другим. При этом, внутреннее пространство автомобиля несколько тесно. Говоря о слабых местах Ford Focus 3, блогер обратил внимание на мягкое лобовое стекло модели. Оно даже от мелкого графия может давать большие трещины. Кроме того, в межсезонье у машины могут запотевать фары. Еще одним минусом Focus 3 является большой передний свес, который можно повредить о бордюр или неровности на плохой дороге.

Подвеска Ford Focus 3 может без вложений проработать 70-100 тысяч км пробега. Она, по словам блогера, «заточена» под комфорт и неплохо справляется с российскими дорогами. На трассе автомобиль держится уверенно, а еще, машина хороша тем, что жесткость ее руля повышается на высоких скоростях, а на парковке, наоборот, руль становится мягким.

Рассматриваемый Ford Focus 3 оснащен мотором 2.0 GDI с непосредственным впрыском и цепным приводом ГРМ. Его мощность равна 149 л.с., и он обеспечивает машине хорошую динамику. По словам эксперта, ресурс агрегата составляет порядка 300 000 км. Цепь ГРМ может «прожить» 200-250 тысяч км. Блогер уточнил, что изначально мотор выдает 163 л.с., однако его мощность сократили под бюджетный сегмент. Если 149-сильный агрегат «перепрошить», то его отдача увеличится до 163 л.с. Стоит помнить, что двигатель 2.0 GDI требует только качественный 95-й бензин.