Седан BMW 5-Series стал бестселлером немецкого бренда в январе

Российские дилеры отчитались о продажах нового BMW 5-Series. За первый месяц 2019 года владельцами премиального немецкого седана стали 390 автомобилистов.

Данный показатель превышает аналогичный на 23%, в то время как рост общего числа продаж баварского автогиганта составляет 13% - в январе свой BMW выбрали 2 169 водителей. Вторым по популярности, после седана 5-Series, стал BMW X3 – дилеры сумели реализовать 374 компактных кроссовера, что на 41% больше, чем в предыдущем году.

Тройку в списке самых популярных моделей BMW на российском рынке закрывает ещё один внедорожник X5, демонстрируя при этом снижение продаж на 38% – отечественные автолюбители приобрели 281 экземпляр кроссовера. Помимо вышеуказанных моделей, в России активно покупали BMW 3-Series (248 ед.), BMW X6 (221 ед.), а также компактные кроссоверы BMW X1 (182 ед.) и BMW X4 (157 ед.).