Автоэксперт рассказал о кроссовере Skoda Kodiaq

Автоэксперт тщательно осмотрел автомобиль Skoda Kodiaq, а также устроил ему тест-драйв и опубликовал обзор в сети. Модель была выбрана не случайно, поскольку кроссовер набирает популярность в России.

В обзоре специалист рассмотрел кроссовер с мотором TSI объемом 2,0 литра с отдачей в 180 «лошадей». Единственным минусом мотора является недоступный чип-тюнинг. А модели – низкий клиренс.

Кроссовер Skoda Kodiaq отличается сравнительной доступностью, широким списком оснащения из-за которого модель находится в диапазоне 1,4 – 3 млн рублей. Чешская модель представлена как семейное авто, для которого доступен дополнительный ряд кресел.

Автоэксперт отметил, что модель практична и является «продолжением Octavia. При этом кроссовер отличается хорошей эргономикой, в качестве опции можно получить электропривод пятой двери и откидной фаркоп.

Skoda Kodiaq получил комфортный и просторный салон, единственным минусом которого является маленькое количество USB-портов. При этом, выделяется блок управления системой кондиционирования, современный комплекс мультимедиа и ряд других функций.