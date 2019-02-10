«Такого я от китайца не ожидал»: Внедорожник Haval H6 восхитил блогера

По мнению популярного обзорщика, данный автомобиль практически лишён каких-либо недостатков и существенно выделяется на фоне других китайских брендов.

Для начала блогер Иван Зинкевич отметил экстерьер Haval H6 и сравнил его с конкурирующими европейскими внедорожниками. Видно, что разработкой внешности автомобиля занимался экс-дизайнер компании BMW, ведь черты передней части машины очень напоминают лучшие модели баварского автогиганта. При этом сзади он уже походит на удачную «смесь» Range Rover и Audi, ещё сильнее удивляя эксперта, который толком и не ожидал от «китайца» ничего особенного.

Что касается интерьера, то специалист восхитился эргономике Haval H6 и сказал, что автомобиль обладает практически всем самым необходимым для того, чтобы стать полноценным конкурентом гораздо более дорогим внедорожникам. Климат-контроль, стабилизация курсовой устойчивости, система контроля полосы, подогрев всех стекол, и сидений, отличные отделочные материалы и многое-многое другое – всё это прекрасно дополняет салон Haval H6, придавая ему максимальную «премиальность».

В целом же внедорожник Haval H6 восхитил блогера не только дизайном и оснащенностью салона, но и своей динамикой и управляемостью: «Настройка подвески восхитительная, на трассе не слышно никаких неровностей, ехать – одно удовольствие. Такого я от китайца не ожидал!».