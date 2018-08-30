«Легенда должна уступить своё место!»: Чем Haval H9 круче Toyota Land Cruiser Prado рассказали в сети

По мнению комментаторов в сети, у китайского внедорожника есть ряд преимуществ над прославленным, но постепенно устаревающим «Прадиком».

В обзоре на канале «2 лошадиные силы» эксперт сравнил между собой Haval H9 и Toyota Land Cruiser Prado, причём исход данного «поединка» оказался не самым очевидным – специалист выделил основные слабые места «китайца», но обозначил, что он может подойти тем людям, которые хотят получить больше лоска и «премиальности» за меньшие деньги. Ценники на Н9 в максимальной комплектации и TLC в «базе» различаются на 400 000 рублей.

Автолюбители в комментариях под видео решили рассказать, почему нужно покупать именно «Хавэйл» и выразили мнение, что «Прадик» давно пора перестать обожествлять. Так, по мнению пользователей сети, у Н9 лучше шумоизоляция, материалы отделки салона, в том числе и кожа, также выглядят более дорогими и качественными. Лакокрасочное покрытие, яркость головной оптики, музыкальный проигрыватель в «стоковых» версиях внедорожников – во всём этом, убеждены комментаторы, «Хавэйл» круче.

«Подвеска у Прадо лучше, но не везде. На крупных ямах в Хавале будет покомфортнее, я считаю!», «Легенда должна уступить своё место, сколько можно», «В Хавале сандаловое дерево натуральное, в Тойоте унылый пластик», «Прадо имидж зарабатывал годами, но предвзятости к H9 быть не должно – хорошо смотрится!» – хвалят автолюбители китайский внедорожник.