Зимний тест-драйв четырехмоторных «Жигулей» провели блогеры

Не прошло и месяца со времени сборки «Жигулей», обладающих четырьмя моторами, как автомобиль отправили уже на первый зимний тест-драйв. Новосибирские энтузиасты с канала «Гараж 54» вывезли свой автомобиль на трассу и как следует разогнались.

Как только в Новосибирске прояснилось, блогеры начали тест-драйв четырехмоторного отечественного авто. Блогеры, которые собрали эти «Жигули» еще до начала испытаний опасались, что машина развалится из-за большой нагрузки на переднюю ось. Но в итоге вышли из строя трамблеры, которые не выдержали перегазовки. В итоге, четырехмоторный автомобиль, который окрестили именем «Геннадий», с трудом достиг финиша на двух двигателях, разогнавшись только до 74 км/ч.

Интересно, что автомобиль прозвали «Геннадием» из-за длинного нескладного кузова и внутренней красоты. Также четыре мотора в данных «Жигулях» расположились на сварной самодельной раме.