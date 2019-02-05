«Истинно русский автомобиль»: Renault Duster показал себя с лучшей стороны

Французский кроссовер Renault Duster давно уже стал мечтой любого отечественного автомобилиста. Еще в 2012 году данный кроссовер имел обширную аудиторию поклонников.

Как отметили эксперты, мощный кроссовер пришелся по нутру поклонникам Chevrolet Niva и подобным авто. Длительное время французы создавали максимально комфортный автомобиль, ставший со времени хитом продаж.

Прежде всего Renault Duster привлекает своей ценой – за стандартный вариант исполнения «,Дастера» придется выложить 719 000 рублей. За эти деньги автолюбители могут получить автомобиль с такими функциями, как аудиосистема, Bluetooth, климат-контроль и другими.

В числе преимуществ «Дастера» эксперты отметили прекрасное оформление, повышенный комфорт и оригинальный кожаный салон. Кроме этого, машину обустроили камерой заднего обзора, стеклоподъемниками с электроприводом, подушками безопасности и навигационной системой.

Renault Duster можно с полной уверенностью назвать русским автомобилем, который без проблем пройдет по пересеченной местности. «Дастер» отличается надежностью – он может проехать через половину территории России и не сломаться. Внушительные размеры кроссовера позволяют справиться со многими препятствиями. Эксперты отметили, что новый Renault Duster оказался намного лучше предыдущих версий. «Истинно русский автомобиль», - подытожили эксперты.