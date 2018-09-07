Кабриолет LADA Niva 1989 года ушел с молотка за 5 300 долларов

Уникальная машина, разработанная на платформе модели ВАЗ-2121, была продана на сайте Bringatrailer.

В основу кабриолета взята LADA Niva 1989 года. Доработкой транспортного средства занималась итальянская фирма Giallo Exploit. Ее мастера убрали задние стойки автомобиля, место которых заняли дуги безопасности.

Уникальный кабриолет LADA Niva также оснастили специальной багажной дверью. Кроме того, кузов автомобиля получил усиление, а еще машина наделена съемным тентом с пластиковыми окнами.

Известно, что кабриолет LADA Niva проехал 75 000 км. Кроме того, есть информация, согласно которой, перед аукционом, автомобиль перекрасили.

Моторный отсек уникальной LADA Niva занимает стандартный агрегат 1.6, производительность которого составляет 76 л.с. Агрегат сочетается с 4-МКПП и раздаточной трансмиссией.