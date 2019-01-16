Мифы о японском кроссовере Mazda CX-5 опроверг блогер

Владелец японского кроссовера показал обзор, в котором рассказал о своей машине, развенчивая негативные отзывы о ней.

Автомобилист Сергей Хлестов на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором опроверг мифы о Mazda CX-5. Блогер 20 месяцев владеет кроссовером 2016 года с мотором 2.0 и АКПП. Пробег машины составляет 50 000 км.

По словам автомобилиста, о Mazda CX-5 можно услышать немало негативных отзывов, однако блогер перечислил те мифы, которые развенчались на примере его автомобиля. Так, нередко владельцы CX-5 жалуются, что у машины уже при небольшом пробеге облазит кожаная оплетка руля. Кроме того, жалобы звучат в адрес ЛКП модели, якобы оно уязвимо. Также автомобилисты утверждают, что после обкатки кроссовер становится «масложором». Всего перечисленного, как говорит автор, не происходит в его машине.

Согласно четвертому мифу, Mazda CX-5 не хватает динамики. По словам автора, его кроссовер оснащен 149-сильным мотором, мощности которого вполне хватает для езды как по трассе, так и вне ее.

Еще владельцы Mazda CX-5 жалуются на то, что в этой машине холодно зимой. Блогер вспомнил, как 3000 км ехал при температуре не выше -30 градусов по Цельсию, и совсем не мёрз в кроссовере. Также звучат жалобы в адрес неудобных кресел модели, но блогер отметил, что у него проблемы со спиной, и в CX-5 ему ездить комфортнее всего.