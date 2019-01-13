«Стоит ли покупать?»: Эксперт показал обзор на Toyota Camry

Блогер прямо в автосалоне снял видео про комплектацию Элеганс Safety 6АT в цвете «белый перламутр».

Эксперт показал обзор на Toyota Camry на YouTube-канале VsyakoRazno. Блогер познакомился с машиной, дабы понять стоит ли покупать ее, или же лучше присмотреться к Mazda 6. На рассмотрения взята «Камри» ценой 1 903 000 рублей, которая без выгоды стоит на 80 000 рублей.

В автосалоне блогер выяснил, что Toyota Camry Элеганс Safety 6АT имеет достаточно богатое оснащение. Автомобиль имеет светодиодную оптику, противотуманные огни, камеру заднего вида, покрышки Continental ContiPremiumContact 215/55/R17, повторители «поворотников» на боковых зеркала, декоративные элементы и многое другое. При этом эксперта смутили неизящно сделанные дверные ручки модели. Кроме того, плохо выглядят петли, держащие багажную дверь седана. Объем же багажника составляет 493 л.

В салоне Toyota Camry все оказалось эргономично, аккуратно собрано, двери имеют уплотнители и хорошо закрываются. Блогер обратил внимание на удобство кресел, которые наделены электрическими регулировками. Автомобиль оснащен мультирулем, информационно-развлекательным комплексом и разнообразными активными системами безопасности, предотвращающими столкновения, сход с полосы и так далее.

Движет машиной агрегат отдачей 181 л.с.. В городском режиме ему нужно 11,5 л бензина на 100 км пути. За городом расход топлива снижается до 6,4 л, а в смешанном режиме автомобиль потребляет 8,3 л горючего. Объем топливного бака составляет 60 л.

Примечательно, что эксперт даже не проехался на Toyota Camry, однако назвал достойной эту машину. С блогером согласились и его зрители, однако по мнению некоторых из них, за такие же деньги стоит рассматривать и Mazda 6, так как последняя выглядит современнее.