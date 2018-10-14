Виртуальный водитель беспилотного такси сможет общаться с пассажирами

Группа «Автонет» и ее специалисты разрабатывают искусственный интеллект для общения с пассажирами беспилотного транспорта.

Разработчики планируют сделать его совершенно бесплатным. У людей появится возможность авторизовать виртуального собеседника через приложение и социальные сети.

Социальные сети помогут узнать увлечения такому таксисту и поддержать любую тему разговора, которая интересна человеку с помощью авторизации данных. Приложение будет запоминать пассажира, поэтому может без труда продолжить разговор, по желанию собеседник может начать разговор заново.

Беспилотное такси будет по стоимости ниже, чем обычные автомобили на 25%. Название приложения разработчики держат в тайне и исправляют ошибки, максимально совершенствуя прототип живого водителя. В скором времени проект пройдет испытания и будет внедрен в повседневное пользование.