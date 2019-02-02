Philips предложил дополнительную подсветку на светодиодах для авто

Одной из главных вещей для безопасности в авто, являются осветительные приборы, которые обеспечивают обзорность. Производитель техники Philips предложил систему дополнительного светодиодного освещения.

Инновационная светодиодная подсветка Philips призвана помочь автовладельцам. Она предполагает два цвета: спереди будет белый свет, а сзади – красный. Главной целью является оптимизация регулировки внешнего света.

Разработчики Philips уточнили, что система подсветки не станет заменять основные осветительные системы машины, а будет выступать только в роли дополнения. Как только мотор начинает работать – она будет включаться, но когда водитель включает основной свет, система будет автоматически отключаться.

Компания Philips уточнила, что на разработку вспомогательной системы подвигло желание сократить аварийность. Эксперты отметили, что основной свет некоторых новых машин только отвлекает водителей, поэтому система дополнительного освещения должна решить эту проблему.