«Повреждения выдерживает стойко»: Блогер показал состояние кузова подержанного внедорожника Haval H9

Флагманский китайский кроссовер обзорщик приобрел себе совсем недавно, но эксплуатировал его довольно активно, потому сейчас решено было продемонстрировать, что случилось с кузовом Haval H9 за это время.

Сколов оказалось немного, большая часть из них пришлась на капот автомобиля, где можно было обнаружить несколько маленьких белых пятен и царапин. В то же время, данные повреждения не особо пугают владельца «Хавэйла», поскольку на кузов внедорожника, в отличие от большинства современных SUV, нанесён двойной слой оцинковки.

Также пара едва заметных царапин обнаружилась на правом переднем крыле, но там сколы были гораздо менее значительными, чем на капоте. Единственное, что покрывается ржавчиной, по словам владельца кроссовера, это шурупы, которые держат брызговики – такое чувство, словно их прикручивали в каком-то другом месте, не на заводе, поскольку других проблемных деталей обнаружить не удалось вовсе: «Нигде не ржавеет, повреждения выдерживает стойко!».

Помимо этого, водитель Haval H9 очень рекомендовал установить на задний порог дополнительную алюминиевую защиту, которая придется к месту в случае, если задним ходом не повезёт задеть другой автомобиль или посторонние предметы. Так, владельцу подержанного внедорожника не повезло «встретиться» задом с берёзой и на память об этом ему осталась небольшая вмятина на защите, но не на самом пороге.