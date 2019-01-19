Внимательность к мелочам: О том, как выбирать подержанный Hyundai Solaris, рассказал эксперт

В руки к профессиональному автоподборщику попал корейский хэтчбек 2012 года выпуска и он решил обозначить некоторые моменты, на которые стоит обращать внимание при выборе «Соляриса» на «вторичке».

Пробег 7-летнего Hyundai Solaris составил 75 000 километров. При выборе автомобилей данного класса, блогер рекомендует всегда как можно тщательнее проверять состояние кузова и, в особенности, дверных арок. Следует снять с них все резинки и скрупулёзно проверить поверхность на наличие «рыжиков» или царапин. На данном автомобиле ничего такого нет – лишь следы точечной сварки: «При отсутствии точек вы сразу должны понимать, что там был ремонт!».

Что примечательно, подборщик предпочитает проводить первичную проверку кузова самостоятельно, без использования дополнительных устройств, чтобы сразу выявить и оценить все проблемные места машины. Одним из свойственных «Солярису» моментов является наличие VIN-номер кузова, который указывается на пороге под передним пассажирским сиденьем, потому по состоянию креплений кресла можно сделать вывод, производился ли ремонт данной части автомобиля или нет.

Наконец, чтобы выбрать подержанный Hyundai Solaris в адекватном состоянии, следует проверить состояние герметика на всех дверях и стыках – там, где он хотя бы чуть-чуть не похож на заводской, вероятнее всего, проводились какие-либо ремонтные работы. Поэтому стоит быть максимально внимательным даже к таким мелочам, поскольку все они могут намекнуть на то, что с «Солярисом» что-то не так.