Американцы из Mopar представили новые дополнения для RAM 2500

Американские разработчики из тюнинг-ателье Mopar представили новый пакет дополнений из 170 аксессуаров, предназначенных для прославленного пикапа RAM 2500. Доработанный грузовой внедорожник инженеры назвали RAM 2500 Heavy Duty 2019.

Тюнингованный пикап RAM 2500 окрасили в оттенок Blue Streak, а машину снабдили черной решеткой радиатора, колесными дисками, порогами и другими кузовными комплектующими. Тюнеры из Mopar оснастили Ram 2500 17-дюймовыми колесами, которые имеют защитные пластины, а на самом кузове пикапа расположилась специальная ниша для запасного колеса со светодиодной окантовкой.

Салон доработанного RAM 2500 Heavy Duty 2019 получил всесезонные коврики и накладки, изготовленные из нержавеющей стали и расположившиеся на дверях. В моторном отсеке пикапа разместили 6,7-литровый турбодизель, который позволяет перевозить грузы до 16 тонн. Стоимость пакета доработок пока держится в секрете.