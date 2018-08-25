Acrimoto начала продажи трехколесных электромотоциклов

Компания Acrimoto вывела на рынок трехколесные электрические мотоциклы, за базовые версии которых придется выложить 12 000 долларов. Байк сможет разогнаться до 130 км/ч.

Модель обзавелась наименованием FUV по аналогии с SUV. Буква «F», присутствующая в названии, обозначает «Fun». Внешний облик электробайка напоминает гибрид скутера и багги, но в документации транспортное средство значится как мотоцикл. Дальность хода Acrimoto FUV составляет 200 км.

Разработкой Acrimoto FUV инженеры занимались на протяжении десяти лет, в течение которых молодая компания выпускала небольшие партии и подвергала мотоциклы тест-драйву. Каждый раз конструкторы увеличивали эффективность двухколесного транспорта и снижали его стоимость. Если самая ранняя модель была оценена в 41 000 долларов, то к началу производства стоимость мотоцикла упала на 29 000 долларов.