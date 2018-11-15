Компания Ferrari опубликовала видео-тизер новых баркетт Monza SP1 и SP2

Итальянский автогигант продолжает активно продвигать свои ожидаемые новинки в лице спорткаров Monza SP1 и SP2. Накануне в сети появилась видеозапись, на которой баркетты продемонстрировали себя во всей красе.

Ролик не только позволил зрителям услышать звуки мощных двигателей спорткаров, но и показал их со стороны – оба автомобиля проехались по извилистым дорогам и горным склонам, покрасовались под прожекторами во тьме и дали возможность рассмотреть себя со всех сторон. Как и сообщалось ранее, собирать SP1 и SP2 будут на платформе 812 Superfast, в то время как экстерьер новинок явно позаимствован у прославленных гоночных болидов Ferrari из 50-х годов.

Приводить в движение спидстеров будет 6,5-литровый, 12-цилиндровый битурбо с отдачей в 850 «лошадей». Столь внушительная силовая установка позволит Ferrari Monza SP1 и SP2 разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды, а до 200 км/ч – за невероятные 7,9 секунды, при этом максимальная скорость суперкаров будет искусственно ограничена отметкой в 340 км/ч.

Официальная презентация SP1 и SP2 прошла на закрытом мероприятии в сентябре, а чуть позже стало известно о том, что автомобили выйдут в лимитированном тираже – свет увидит не более 499 экземпляров Ferrari Monza SP1 и SP2, и ценник на каждую из них будет стартовать с 1,75 миллиона долларов (более 114 миллионов рублей).