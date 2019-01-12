Удешевленный SsangYong Rexton не может конкурировать с Toyota Fortuner

Индийская компания Mahindra еще осенью минувшего года объявила о начале приема заказов на удешевленную модификацию своего рамного внедорожника SsangYong Rexton, который известен как Mahindra Alturas G4. Этот автомобиль должен был потеснить на индийском рынке культовый Toyota Fortuner.

Однако руководство автопроизводителя сообщает, что за три месяца дилерские центры собрали 1 000 предзаказов на индийско-корейский внедорожник. По всей видимости, индийцы пока не собираются покупать новинку, так как его стоимость не намного ниже цены Toyota Fortuner. Именно высокая цена и отпугнула потенциальных покупателей.

Внешнее оформление Mahindra Alturas G4 фактически не отличается от донора, за исключением иной радиаторной решетки и фирменных эмблем. Еще автомобиль обзавелся перенастроенной подвеской, который приспособлен под индийские дороги.

Интересно, что самый бюджетный вариант Mahindra Alturas G4 стоит 2 695 000 рупий или 2 500 000 рублей. «Рамник» Toyota Fortuner в «базе» обойдется в 2 758 000 рупий или 2 560 000 рублей.