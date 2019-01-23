Где ломается «Солярис»: О поломках Hyundai Solaris рассказал автовладелец

За корейским седаном необходимо ухаживать должным образом, и тогда не будет с ним никаких проблем.

Блогер Stas N опубликовал в сети рассказ владельца корейского бюджетного седана Hyundai Solaris. Хозяин «Соляриса» рассказал обо всех поломках своего автомобиля.

По словам автовладельца, он наездил на своем Hyundai Solaris 94 000 км. Хозяин «корейца» отметил, что при таком пробеге у машины на трассе пропала тяга – автовладелец выжимал педаль газа, а обороты не набирались. Автовладелец обратился на СТО, где ему заменили топливный фильтр и бензонасос, но это не изменило ситуацию – «Солярис» все также не заводился.

После этого хозяин авто обратился в другой автосервис, где ему провели диагностику и установили, что вышел из строя датчик кислорода. После того, как этот компонент был удален, попытались завести машину, но при этом начали вылетать еще и куски стабилизатора. После замены деталей на Hyundai Solaris, седан нормально завелся и автолюбитель на нем поехал, но позже двигатель начал издавать «цокающие» звуки, упала тяга и начался большой расход масла.

После очередной диагностики удалось установить, что распределительные валы на Hyundai Solaris уже выработали свой ресурс. Причиной «масложора» на Hyundai Solaris стало некачественное масло, которое использовал хозяин «Солярис». Но кроме этого, еще износился масляных насос – все это было заменено. После этого Hyundai Solaris нормально заработал.