«Взял и купил»: Блогер ответил на комментарии по поводу его отзыва о Hyundai Creta

Хейтеры и юмористы в сети не только не смутили автовладельца, а даже повеселили его.

Ранее блогер Иван Владецкий записывал видео с отзывом о своем кроссовере Hyundai Creta. Однако под видео появилось много комментариев и отзывов, которыми он решил поделиться.

Блогера очень порадовали отзывы, особенно те, в которых содержались советы либо просто были интересными. Но при этом было многой хейтеров и юмористов, выливавших потоки грязи на Hyundai Creta. Как отметил автоблогер: «Это было и смешно, и дико!».

Некоторые комментарии и отзывы блогер опубликовал и сам ответил на них. Например, на отзыв: «Грязный автомобиль, ты свинота» блогер ответил тем, что его Hyundai Creta постоянно эксплуатируется – блогер использует его для работы и перевозки строительных материалов. На отзыв: «Как вообще можно купить этот автомобиль?» блогер ответил фразой: «Взял и купил», так как этот корейский кроссовер ему понравился.

На комментарий: «Лучше бы ты квартиру купил» Владецкий ответил, что за 1 300 000 рублей квартиру купить невозможно, а только лишь комнату в квартире.