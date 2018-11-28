«Китаец» с немецкими технологиями: Кроссовер Haval H6 впечатлил эксперта

Популярный обзорщик решил рассказать о флагманском внедорожнике китайского автогиганта. Haval H6 очень понравился эксперту.

Блогер Максим Красильников начал с того, что рассказал о моторной гамме кроссовера, которая включает в себя 2,0-литровый 190-сильный агрегат и 1,5-литровый «атмосферник» на 153 л.с. Оба мотора оснащены турбонаддувом и непосредственным впрыском. Менее мощный двигатель оснащен системой фазораспределения, аналогичной той, что используется у BMW.

Эксперт не зря упомянул баварский бренд – дизайн Н6 разрабатывался под руководством одного из бывших топ-дизайнеров «немцев», который, в частности, создавал внешний облик для BMW X5 и Х6. Помимо надежного, технологичного мотора и прекрасного экстерьера, специалист отметил «богатый» интерьер Haval H6, похвалил его эргономику и комфорт, особенно для пассажиров заднего ряда. После этого водитель перешёл к самому интересному – устроил для «китайца» небольшой тест-драйв.

Обзорщику понравилось, что в штатном режиме езды автомобиль реагирует на переключения передач плавно, вальяжно, с небольшой задержкой. Но стоит лишь перевести его в спортивный режим, как ситуация меняется кардинально – реакция и отклики машины заметно ускоряются, а максимальный крутящий момент в 280 Нм становится доступен уже на отметке в 1800 оборотов в минуту. «И звук мотора очень приятный, такой величественный, глухой рокот, как на автомобилях Volkswagen. Я ожидал худшего!» – восторженно закончил свой обзор эксперт.