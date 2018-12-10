Новый Mazda 3 для Европы получит 178-сильный SkyActive X

В Европу новый Mazda 3 приедет с мотором SkyActiv X, который генерирует производительность в 178 лошадиных сил. Такая информация появилась в брошюре на сайте словацкого филиала японской компании.

В соответствии с полученными сведениями, 178-сильный SkyActive X получит Mazda 3 в «заряженных» комплектациях GT и GT Plus. Мотор будет сочетаться с МКПП и АКПП. Интересно, что хэтчбек Mazda 3 предложат с передним и полным приводами, а Mazda 3 в кузове седан – только с системой переднего привода.

За Mazda 3 в Словакии придется выложить от 23 190 евро или 1 736 824 рублей в переводе на национальную валюту. За эту сумму можно приобрести седан или хэтчбек Mazda 3 с «механикой» и переднеприводным механизмом. Хэтчбек Mazda 3 с АКПП и полноприводной системой предложат от 29 290 евро, что в пересчете на российскую валюту составит 2 193 686 рублей.