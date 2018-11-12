Уже летом стартуют продажи обновленного Renault Captur

На авторынке Европы Renault Captur пользуется огромным успехом, поэтому компания работает над новым поколением. Дебют новинки состоится уже летом текущего года, однако продажи будут только на европейском рынке.

В основу Renault Captur новой генерации ляжет улучшенная архитектура CMF-B, на которой построили новый Clio. Самым ожидаемым нововведением станет гибридный двигатель, который работает на базе аккумуляторов на 9,8 кВт. Ожидается, что в электронном режиме модель сможет преодолеть до 50 км.

Позднее будет предложен гибридный Renault Captur с дизельным мотором. Кроме того, под капотом предусмотрены и классически моторы объемом 1,0, 1,3 и 1,5 литра, однако на данный момент их мощность не известна.

Renault Captur нового поколения получит немного посвежевший вид, однако сохранит узнаваемые черты. Для интерьера предусмотрены другие материалы обивки. Что касается оснащения, то появится ряд систем автопилотирования второго уровня. В продажу модель поступит до конца года.