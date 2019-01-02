Японские тюнеры придали Suzuki Jimny брутальный и шикарный вид

Новый японский внедорожник Suzuki Jimny совсем недавно вышел на рынок и стал настоящим хитом среди автомобилистов. Однако японское тюнинг-ателье Wald International считает, что машине не хватает брутальности и роскоши.

Тюнеры подготовили для нового Suzuki Jimny пакет дополнений, названный Black Bison. Он предусматривает внедрение черного кузова, 4-точечных дневных ходовых огней на бампере, ноздреватого надутого капота и расширителей колесных арок. Благодаря этим доработкам, небольшой внедорожник получил еще более привлекательный внешний облик.

Высокопрофильные шипованные покрышки Dunlop способствуют увеличению вседорожных параметров Suzuki Jimny на пересеченной местности. Дополнительное световое оснащение на верху и небольшой спойлер над задней дверью, установленные мастерами из Wald International, придают «японцу» немного авантюрности.