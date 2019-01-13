Роскошь с «Алика» почти за копейки: ТОП-10 полезных аксессуаров для Toyota Camry назвали эксперты

На китайском онлайн-рынке AliExpress можно найти всевозможные «копеечные» аксессуары не только на российские автомобили, но и на дорогие иномарки, такие как Toyota Camry.

Открывает рейтинг комплект ярких пластиковых крышек с надписью Camry Sport стоимостью 238 рублей. Выбрать можно один из трех цветов: синий, серый, либо же серебристый. Далее идёт набор из 9 резиновых ковриков для всевозможных функциональных ниш автомобиля. Учтены все карманы, даже маленький, находящийся в переднем подлокотнике. На выбор предложено несколько цветов, но самым стильным безоговорочно стоит назвать черный с оригинальной красной прострочкой. Цена вопроса – 417 рублей.

«Бронзу» в списке получает ручка для селектора переключения передач, выполненная в множестве различных вариантов – от дорогого пластика, до отделки «под мрамор». Для шикарного аксессуара – и цена соответствующая, 1 163 рубля. Пришёл черед полезных товаров – брызговики на передние и задние подкрылки обойдутся покупателям в 1 327 рублей за комплект и заставят их надолго позабыть о трещинах и царапинах лакокрасочного покрытия кузова.

Замыкает пятерку лидеров оригинальный коврик для приборной панели за 2 143 рубля. Благодаря тканевой основе можно позабыть о случаях, когда смартфон мог соскользнуть с торпеды и упасть вглубь салона – держит материал крепко, не скользит. Приятнее всего данный коврик смотрится с красной прострочкой, но для любителей консервативности можно выбрать полностью черный аксессуар.

Помимо этого, в ТОП-10 полезных аксессуаров для Toyota Camry входит: накладка на кромку багажника из нержавеющей стали (3 335 рублей), «ангельские» глазки для задних фонарей (27 000 рублей), хромовые накладки для дефлекторов обдува (1 089 рублей), комплект из 5 небольших стальных ящичков для ниш автомобиля (1 360 рублей) и разноцветные «ангельские» глазки для передней оптики (617 рублей).