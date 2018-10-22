Недокроссоверы для России: Эксперты озвучили ТОП-5 бюджетных авто, прикинувшихся кроссоверами

В России очень любят кроссоверы, и потому автокомпании, исполняя желания своих клиентов, часто производят приподнятые седаны и хэтчбеки под видом SUV. ТОП-5 недокроссоверов для России подготовили эксперты.

Лидером составленного ТОП-5 недокроссоверов стал французский вседорожный седан Renault Logan Stepway, недавно вышедший на российский рынок. За машину придется выложить от 662 900 до 822 990 рублей. За эти деньги автолюбители могут получить машину, оснащенную 5-ступенчатой МКПП или 4-сскоростной АКПП. Следом эксперты отметили LADA Largus Cross, который стоит от 700 900 рублей. Подкапотное пространство кросс-универсала занимает 1,6-литровый двигатель с отдачей 106 «лошадок», работающий в паре с МКПП.

ТОП-3 закрывает LADA XRay Cross стоимостью от 704 900 рублей, который оснащается 122-сильным 1,6-литровым агрегатом и 5-диапазонной «механикой». В первую пятерку бюджетных авто, прикинувшихся кроссоверами, попали Renault Sandero Stepway и LADA Vesta Cross. За первый автомобиль отечественным автомобилистам придется выложить от 709 900 рублей, а второй обойдется в 753 900 рублей.