«Хорошая рабочая лошадка»: О плюсах и минусах Renault Duster рассказал обзорщик

Помимо небольшого зимнего тест-драйва, блогер назвал основные достоинства французского «бюджетника» и выделил его один небольшой недостаток.

По мнению обзорщика, главная проблема «Дастера» находится у него под капотом – в минимальной комплектации туда устанавливается слабенький 1,5-литровый дизель на 90 «лошадок», который мало того, что достигает своего пика мощности на отметке в 2 000 оборотов, так ещё и буквально перестаёт ехать, набрав 4 000 оборотов. Даже со скидкой на то, что к кроссоверу за 600 000 рублей в «базе» претензий быть не должно, автор видео считает, что подобные недостатки всё же должны учитываться ещё на стадии разработки.

Зато достоинств у Renault Duster, конечно, побольше. Тут и расход топлива, который даже ниже, чем у LADA 4x4, тут и добротная отделка салона, включающая в себя не самый плохой пластик и среднюю эргономику, а также отметить можно оригинальное, хоть и спорное решение – кнопки стеклоподъемников на передней панели. Что касается тест-драйва, то проблем с управляемостью, помимо вышеупомянутых, у автомобиля нет.

Блогер высоко оценил динамику и отличную отдачу «Дастера», а также его качественную шумоизоляцию, благодаря которой в салоне практически не слышимы посторонние звуки: «Едет уверенно, проходимость достойная, в отличие от Нивы – шумка отличная. За свои деньги – хорошая рабочая лошадка!».