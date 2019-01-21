Нужен ли он такой: О целесообразности покупки Mitsubishi ASX рассказали эксперты

Японский кроссовер довольно привлекателен по внешности, но у него могут возникнуть некоторые проблемы.

Эксперты проанализировали преимущества и недостатки японского городского кроссовера Mitsubishi ASX. Прежде всего отмечаются проблемы с моторами. 1,6-литровый бензиновый двигатель запускается со второго или третьего раза, но так как эта проблема не системная, выявить причину неполадки пока не удалось.

Однако у этого двигателя наблюдается детонация при оборотах двигателя выше 3000. Причиной этого явления эксперты назвали высокую степень сжатия – это очень пагубно влияет на «здоровье» двигателя, но встречаются экземпляры, довольно долго прослужившие. На этом же моторе стоит отметить выдавливание масла через щупы или патрубки вентиляции патрубков картерных газов при сильных морозах, но в 2012 году эту проблему устранили при помощи установки нового патрубка.

У мотора объемом 1,8 литра на Mitsubishi ASX эксперты отметили вибрацию натяжителя приводного ремня, которая устраняется изменением схемы прокладки ремня. 2-литровый двигатель на Mitsubishi ASX довольно надежен – с ним еще не возникало проблем.

Вместе 1,6-литровым двигателем на Mitsubishi ASX работает 5-ступенчатая МКПП, которая очень надежна. С остальными двигателями функционирует вариатор CVT, у которого наблюдается толчки при оборотах выше 2000. В числе других недочетов японского кроссовера специалисты выделили некачественное ЛКП, конденсат в фарах и лопающиеся при сильных морозах противотуманные фары.