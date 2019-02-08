Россиянам вернут деньги от покупки электрокаров

В России покупатели электрокаров смогут получить обратно часть потраченных денег на покупку такого авто. Таким образом депутаты Госдумы решили простимулировать повышение спроса на зеленый транспорт, который не вредит окружающей среде.

Отмечается, что законодатели намерены установить размер денежного возмещения до 15% от стоимости купленного в РФ электромобиля. В ближайшей перспективе полностью электрические автомобили смогут ездить по выделенным полосам, по которым не имеют права передвигаться стандартные машины с ДВС. Эксплуатация электрокара не только безопасна для окружающей среды, но и выгодно его обладателю – 1 километр пути на электромобиле обойдется в 50 копеек, что в 8 раз дешевле при использовании авто с ДВС.

По словам экспертов, в настоящее время самый доступный электрический автомобиль в России обойдется от 2 000 000 рублей. В минувшем году количество проданных электрокаров достигло 144 единицы, что на 51,6% превышает показатели годичной давности.