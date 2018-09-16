Эксперты рассказали, как часто россияне меняют свои автомобили

Недавно специалисты организовали и провели анкетирование среди российских автолюбителей о том, как часто они меняют свои машины. В опросе приняло участие 3 840 человек.

Большинство россиян (71%) ответили, что их финансовое положение не позволяет менять автомобиль ранее, чем через 10 лет после активной эксплуатации. 5% респондентов ответило, что меняют свою машину только на мировом авторынке, как только появляется новинка либо интересная марка, так они сразу ее покупают.

Наиболее привередливые автолюбители, которых оказалось 9%, ответили, что как только старая машина им надоедает или у нее появились недостатки, тогда они меняют автомобиль. Оставшиеся 15% опрошенных отметили, что они пешеходы и у них нет транспортных средств, и они не планируют в будущем их покупать.

Также недавно компании Toyota, General Motors и Daimler опубликовали негативный прогноз мировых продаж на 2019 году. Эксперты акцентировали внимание на снижение уровня реализации авто в Китае и констатировали падение востребованности на популярные модели.