«Отличный автомобиль»: Впечатлениями от Mazda CX-9 поделился блогер

Японский кроссовер отличается своей массивностью и используется больше для семейных поездок.

Блогер с канала K.D. стал владельцем японского трехрядного кроссовера Mazda CX-9. Он поделился впечатлениями от владения авто.

Отмечается, что Mazda CX-9 имеет привлекательную внешность, в которой угадываются силуэты многих автобрендов. Привлекательности внешнему виду «японца» добавляет его массивность.

Салон Mazda CX-9 выполнили по-европейски, что не могло не обрадовать автоэксперта. Экран мультимедийного центра с отличной прорисовкой, кожаные кресла и серебристые вставки делают интерьер более изящным. На втором и третьем ряду сидений блогер отметил наличие большого пространства для пассажиров, которые могут воспользоваться климат-контролем и подстаканниками.

Под капот Mazda CX-9 получил 3,7-литровый двигатель на 6 цилиндров, выдающий 273 л.с. Агрегат приводится в действие 6-позициионной АКПП и полноприводным механизмом. По словам блогера, ездить в Mazda Cx-9 – одно удовольствие, так как машина остро реагирует на все действия водителя и обладает отличной шумоизоляцией.

Mazda CX-9 – прекрасный семейный автомобиль, считает блогер. «Отличный автомобиль», - заключил эксперт.