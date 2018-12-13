Volkswagen снизила мощность кроссовера Volkswagen Teramont для России

Сайт Росстандарта опубликовал обновленный ОТТС для российской версии внедорожника Volkswagen Teramont, из которого стало ясно, что транспортный налог для кроссовера уменьшится как минимум вдвое.

Данной экономией будущие владельцы флагмана Volkswagen обязаны разработчикам, намеренно дефорсировавшим мощность одного из моторов с 280 до 249 «лошадок». Таким образом, у официальных дилеров бренда сейчас доступны кроссоверы с 2,0-литровым, 4-цилиндровым TSI на 220 л.с., который остался без изменений, а также 6-цилиндровый 3,6-литровый турбмотор, переживший конструкторские доработки. Таким образом, пиковая мощность будет достигаться автомобилем уже на отметке в 5000 об/мин, вместо 6200 как было ранее.

При всём этом масса Volkswagen Teramont с дефорсированной силовой установкой каким-то образом возросла на 20 кг и теперь составляет 2 125 кг. Наибольшая экономическая выгода данного внедорожника будет наблюдаться для жителей Москвы и Сантк-Петербурга – в этих городах, при стандартной мощности в 280 л.с., водителям пришлось бы отдавать 42 000 рублей в год, но благодаря искусственному снижению отдачи мотора до 249 «лошадей» данная сумма составит лишь 18 675 рублей – разница в 2,25 раза.