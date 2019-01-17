«Чувствует себя молодцом»: О LADA Kalina с пробегом 72 000 км рассказали эксперты

Состояние российского автомобиля не идеальное, но мотор и трансмиссия нормально работают.

После того, как в марте 2018 года LADA Kalina перевернулась на зимнем треке, машину подвергли дорогостоящему кузовному ремонту, который завершился к середине лета. После этого автомобиль снова начали использовать в повседневной жизни.

На дорогах общего пользования не удалось обнаружить скрытые недостатки LADA Kalina после 72 000 км, потому авто отправили на трек, вскрывший множество поломок. Прежде всего это касается передних тормозов, которые «поплыли». Причиной этого является прекращение работы тормозных дисков. Далее наблюдались крены на поворотах, из-за не очень хороших амортизаторов. , которые сильно расходуют жидкость. Еще эксперты отметили, что начала издавать посторонние звуки система выхлопа из-за прогоревшего сильфона.

Интересно, что двигатель и КПП вполне отлично работают. На треке не наблюдается затрат масла, посторонних звуков и неисправностей КПП. Но все же время взяло свое и кузов LADA Kalina начал покрываться «рыжиками». Следы коррозии на «Калине» видны на капоте и пятой двери, но в основном LADA Kalina нормально функционирует. «Чувствует себя молодцом», - подвели итоги эксперты.