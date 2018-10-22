В этом году Renault представит пикап Dacia Duster

Автопроизводитель Renault намерен запустить производство пикапа на базе Duster под маркой Dacia уже в этом году. Сообщается, что инженеры приступили к разработке обновления для модели.

На данный момент разработкой пикапа занимаются специалисты румынского подразделения Renault в Титу, а также эксперты кузовного ателье Romturingia. Несмотря на анонс, компания держит основные характеристики в секрете.

Автопроизводитель не сообщил, на сколько человек будет рассчитан пикап на базе кроссовера Dacia Duster. При этом отмечается, что модель будет предназначена для работы. Специалисты уверены, что авто лишат особого оснащения, однако сохранят простоту и функциональность.

Стоит отметить, что в России давно нужен надежный, практичный и доступный пикап, несмотря на низкий спрос этого сегмента в стране. Многие ожидают популярность модели, поскольку в основу ляжет внедорожник Dacia Duster, который имел огромный успех на нашем рынке.