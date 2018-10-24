Представлен обзор на LADA Largus Cross

Недавно на рынке появилась LADA Largus Cross, которую приобрел автолюбитель. Спустя несколько месяцев блогер решил представить видеообзор модели от «АвтоВАЗа»: рассказав о главных преимуществах и недостатках.

Мужчина приобрел LADA Largus Cross в максимальном оснащении за 700 тысяч рублей в ноябре прошлого года. Поскольку авто покупалось для грузовых перевозок, то за это время оно проехало 9,2 тысячи километров.

В движение модель приводит 1,6-литровый двигатель производительностью в 106 л. с. Багажник с высоким потолком имеет объем 700 литров, что порадовало автолюбителя. В салоне владелец отметил легко фиксирующиеся в любом положении дефлекторы обдува.

Среди отрицательных моментов LADA Largus Cross блогер отметил работу дилерского центра. Ему продали авто с явным недостатком: треснутыми подкрылками. Деталь предложили защитить резиновым слоем напылив 5 мм, однако после мойки от него остался только 1 мм. При этом работа машины соответствует ожиданиям, за доступную цену клиент получает неприхотливое и послушное авто.