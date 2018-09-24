Почти идеал: О недостатках кроссовера Mazda CX-5 рассказал эксперт

Японский автопроизводитель Mazda всё время старается усовершенствовать свою продукцию, примером чем у может послужить новый CX-5. Тем не менее и в этой казалось идеальной машине нашлись недоработки.

Автоэксперт, снимающий ролики для канала «Тест-Драйв / Новости Чикаго», отметил, что раньше Mazda предлагала больше опций в сравнении с конкурентами, но сегодня они уже догнали японцев. При этом не все водительские ассистенты в новом кроссовере работают адекватно. По мнению блогера, улучшить стоило бы систему распознавания мертвых зон.

В минувшем году в Mazda CX-5 была доработана шумоизоляция, но это привело к тому, что теперь двери автомобиля закрываются с большим усилием. Кроме того, обзорщик считает, что недостатком почти идеальной японской машины является слишком жесткая подвеска, которую стоит модернизировать, но таким образом, чтобы сохранилась превосходная маневренность авто.

Несмотря на минусы в целом Mazda CX-5 является прекрасным кроссовером, который оснащается очень надёжным мотором Skyactiv, который при объёме 2,5 литра выдаёт 184 лошадиные силы.