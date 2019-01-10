В шоу «Гранд Тур» высмеяли российский электрокар от «Калашникова»

На днях вышел 5 эпизод 3 сезона автошоу «Гранд Тур», запущенном на сервисе Amazon, где в одной из рубрик ведущие Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй обсудили концепт электромобиля CV-1, планируемый к выпуску концерном «Калашников».

Концепт электрокара предстал перед общественностью еще в минувшем году. Тогда представители концерна заявили, что CV-1 – это революционная разработка. Об оснащении электромобиля известно немного, но сообщают, что работать он будет на батарее в 90 кВт/ч при питающем инверторе весом в 50 кг. Это обеспечит электрокару мощность до 680 л.с.

В первую очередь ведущих и аудиторию шоу заставил повеселиться дизайн российского электрокара. Кларксон выдвинул предположение, что в составе автомобиля есть 8 движущихся частей, и как автомат Калашникова, он останется работоспособным, даже если его посадить в болото на несколько месяцев. Впрочем, еще больше присутствующих обеспокоило, можно ли из CV-1 стрелять в воздух на праздновании свадеб.

Ироничный тон обсуждения не помешал ведущим благосклонно отнестись к выбранному для электрокара имени «Калашников», однако они сошлись во мнении, что реализовано таких необычных транспортных средств будет немного.