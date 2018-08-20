«АвтоВАЗ» представил LADA Granta для автошкол

У седана LADA Granta появилась спецверсия, предназначенная для автошкол. В России уже принимаются заявки на новинку.

LADA Granta для автошкол представляет собой полностью заводское транспортное средство с гарантией от компании «АвтоВАЗ» на 3 года или 100 000 км пробега. Транспортное средство наделено стикерами «У», дополнено зеркалом и дополнительными педалями тормоза и сцепления для инструктора (в версиях с МКПП), а для машины с РКПП и АКПП предусмотрена только дублирующая педаль тормоза. Стоимость дополнительного оборудования составляет 28 000 рублей.

Спецверсия LADA Granta прошла сертификацию, ей не нужны изменения в ПТС, и машина полностью готова для работы в автошколе. Примечательно, что дополнительные педали машины соединены с силовой установкой металлическим валом, а не тросом, что делает систему более надежной.

Для «учебной» LADA Granta предусмотрены четыре комплектации: Standard, Classic, Optima и Comfort. В зависимости от сборки, седан получает моторы тягой 87, 98 и 106 л.с. в связке с МКПП, РКПП и АКПП, а также подушки безопасности, передние кресла с обогревом и так далее.