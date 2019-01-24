KIA представила рестайлинговый кроссовер KIA Sportage 2020 года

Сегодня, 11:51 \\ Авто/Мото

На автосалоне в Чикаго был представлен обновлённый Kia Sportage 2020 модельного года. Кроссовер поступит в продажу в США уже весной текущего года.

Дизайн экстерьера рестайлингового «корейца» почти не изменился за исключением модифицированных фар и решётки радиатора, большего количества хрома и новых дисков. В салоне появились новый руль, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

В список опций, доступных для Kia Sportage, также вошли система контроля рядности движения, функция старт-стоп и ассистент, следящий за усталостью водителя. Силовая гамма модели в Штатах будет представлена 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 лошадиные силы, а также 2,0-литровым 240-сильным мотором с турбонаддувом.

В обоих случаях автомобиль оснащается 6-ступенчатой АКПП, опционально доступен полный привод. Отметим, что обновлённый Kia Sportage уже продаётся на российском рынке по цене от 1 389 000 рублей.

Россиянам кроссовер предлагают с 2,0-литровым «атмосферником» с отдачей в 150 сил, с 2,0-литровым «дизелем» мощностью в 185 л. с. Помимо этого, можно приобрести вариант с новым мотором 2.4.

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