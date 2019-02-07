«Средство от сверчков»: Как устранить треск в салоне Volkswagen Polo рассказал владелец

Блогер показал, как с помощью обыкновенной пластиковой карты водитель может сохранить свои нервы.

Владелец седана Volkswagen Polo на YouTube-канале «Александр Масленников» показал сюжет, в котором рассказал, как устранить треск в салоне машины. Автомобилист в своем видео продемонстрировал, как во время езды на морозе в седане появляется сильный скрип.

Блогер пояснил, что зимой попадающая на автомобиль вода замерзает, и лёд образовывается везде, в том числе между задним стеклом и кузовом, а также багажной дверью. Во время движения кузов «играет», из-за чего замерзшая вода издает неприятный треск.

«Средство от сверчков» оказалось достаточно простым. Проблема скрипов решается обычной пластиковой картой, которая, за счет своей толщины, просовывается между стеклом и кузовом. С помощью карты лёд с легкостью устраняется из стыков, после чего скрипы исчезают.