Кроссоверы Changan пользовались ажиотажным спросом в январе

Китайский автогигант Changan обнародовал статистику продаж по итогам января 2019 года, согласно которой кроссоверы данной марки пользовались огромным спросом у себя на родине.

В общей сложности за отчётный месяц китайцы приобрели 84 334 машины Changan. Наибольшей популярностью пользовался внедорожник CS75, который разошёлся тиражом в 20 760 авто. На втором месте оказался Changan CS55 с результатом в 20 334 экземпляра.

Замкнул ТОП-3 представленный в конце 2018 года SUV CS35 Plus, его купили 20 073 автолюбителя. Объём продаж остальных моделей бренда составил 23 000 единиц. Отметим, что на российском рынке официально продаются только Changan CS35 и CS75.

Цены на первую машину стартуют от 813 000 рублей. Такой кроссовер оснащается 113-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра и «механикой». В свою очередь Changan CS75 с 1,8-литровым турбомотором производительностью 163 «лошадки» доступен минимум за 1 218 000 рублей. На выбор предлагаются 6-ступенчатые МКПП и «автомат».