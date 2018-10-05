LADA Vesta TCR приступила к прохождению тестов Balance of Performance

Сегодня, 09:08 \\ Авто/Мото

Международные тесты Balance of Performance уже стартовали, к ним допустили 16 автомобилей от 12 компаний. Участниками омологационных испытаний стали как существовавшие давно модели, так и новинки, в числе которых и LADA Vesta TCR.

Перед Гонкой Чемпионов команда LADA Sport ROSNEFT провела 12 января этого года презентацию, в ходе которой показали свежее поколение LADA Vesta TCR. Туринговый седан оснащается 1,8-литровым наддувным двигателем от Renault, который пришёл на смену старому 2,0-литровому мотору.

Помимо этого, у автомобиля переработали шасси и модернизировали элементы аэродинамического обвеса. В связи с этим машина отправилась на испытания Balance of Performance, начавшиеся с продувки в аэродинамической трубе фирмы Pininfarina. Каждый участник провёл в этой трубе около часа.

В настоящее время все авто доставили на базу ORAL Engineering, где проходит тестирование двигателей на моторном стенде. Каждый силовой агрегат будет иметь шесть программ управления, позволяющих быстро менять отдачу. Финальный этап тестов стартует на автодроме в Валенсии 18 февраля.

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