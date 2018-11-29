В Чикаго представили «спортивную» версию Cadillac XT5

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Cadillac XT5 обзавёлся «заряженной модификацией – обновлённый кроссовер презентовали на автосалоне в Чикаго.

 

Внешне Cadillac XT5 Sport можно отличить от стандартной версии по черной решетке радиатора с хромированной окантовкой, новым серым колесным дискам в 20 дюймов и видоизмененной оптике. Также в салоне появились спортивные педали, а отделка интерьера доступна в нескольких вариантах – черном и черном с оттенком «циррус», также с алюминиевыми декоративными вставками.

Что касается технических обновлений модификации Sport Package, то их попросту нет – оснащение новинки дублирует комплектации текущей версии Cadillac XT5 с пакетами Luxury и Premium Luxury. Подкапотное пространство тоже не удивит – там по-прежнему находится двигатель V6 на 3,6 л, способный выжимать до 315 «лошадок». Трансмиссию Cadillac XT5 Sport обеспечивает 8-скоростная автоматическая КПП. В зависимости от комплектации доступен и передний, и полный привод.

 

Когда именно Cadillac XT5 Sport будет выпущен в продажу – пока неизвестно, но предварительная стоимость составит 2 890 000 рублей.

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