В Чикаго представили «спортивную» версию Cadillac XT5

Cadillac XT5 обзавёлся «заряженной модификацией – обновлённый кроссовер презентовали на автосалоне в Чикаго.

Внешне Cadillac XT5 Sport можно отличить от стандартной версии по черной решетке радиатора с хромированной окантовкой, новым серым колесным дискам в 20 дюймов и видоизмененной оптике. Также в салоне появились спортивные педали, а отделка интерьера доступна в нескольких вариантах – черном и черном с оттенком «циррус», также с алюминиевыми декоративными вставками.

Что касается технических обновлений модификации Sport Package, то их попросту нет – оснащение новинки дублирует комплектации текущей версии Cadillac XT5 с пакетами Luxury и Premium Luxury. Подкапотное пространство тоже не удивит – там по-прежнему находится двигатель V6 на 3,6 л, способный выжимать до 315 «лошадок». Трансмиссию Cadillac XT5 Sport обеспечивает 8-скоростная автоматическая КПП. В зависимости от комплектации доступен и передний, и полный привод.

Когда именно Cadillac XT5 Sport будет выпущен в продажу – пока неизвестно, но предварительная стоимость составит 2 890 000 рублей.